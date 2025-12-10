Kyseessä oli kahden katumaasturin nokkakolari.
Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli vakava liikenneonnettomuus tehtävä Virtain Palolammintiellä, valtatie 23:lla, lähellä Koivumäentie risteystä. Onnettomuudessa loukkaantui kuusi henkilöä.
Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan kyseessä oli kahden katumaasturin nokkakolari.
– Onnettomuudessa loukkaantunut kuusi henkilöä, jotka pelastuslaitos on saanut siirrettyä ensihoidon tarkastukseen ja jatkohoitoon, tiedotteessa kerrotaan.
Poliisi kertoo puolestaan saaneensa ilmoituksen tieliikenneonnettomuudesta 10. joulukuuta kello 16.40. Tarkempi onnettomuuspaikka oli Ruohonperän ja Palolammen välillä.
Poliisi tiedotti kello 19.16, että liikenne kulkee taas jälleen normaalisti.