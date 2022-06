Iiris Suomelaa salakuvanneelle VKK-puolueen varapuheenjohtajalle porttikielto eduskuntaan – näin Suomela kommentoi

– Hyvä, että tähän tartuttiin rivakasti ja toimittiin eduskunnan omien ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti. Ei ole hyväksyttävää häiritä työpaikalla ja sen takia on hyvä, että tähän puututtiin, hän kertoo MTV Uutisille.

– Mielestäni tämä on selkeä ratkaisu. Jos ei pysty eduskunnan sääntöjä noudattamaan, silloin hänellä ei ole tänne asiaa. Toki voidaan käydä läpi sitä, täyttyykö tässä rikoksen tunnusmerkistö. Itselleni se ei ole ollut kauhean olennaista. Itselleni tärkeätä on ollut se, että eduskunta antaa viestin siitä, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei.