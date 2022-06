Eduskunta selvittää kansanedustaja Iiris Suomelan salakuvaustapausta – "Nuorten naisten olemassaolo ei ole häirintää"

– Kuvaa levitetään saatteella, jossa vihjataan minun syyllistyvän häirintään – ilmeisesti ihan vain olemalla olemassa. Nuorten naisten olemassaolo ei ole häirintää. Salakuvaaminen ja kuvien levittely sen sijaan on, Suomela kommentoi.

Eduskunnan tieto- ja viestintäjohtaja Rainer Hindsberg kertoo STT:lle, että asiaa on selvitetty ja mahdollisista jatkotoimista päätetään lähipäivinä. Hindsbergin mukaan eduskunnassa suhtaudutaan hyvin vakavasti mahdolliseen salakuvaukseen.

– Tästä olen todella kiitollinen. On meistä jokaisen tehtävä puuttua häirintään. Jos kaikkeen häirintään puututtaisiin näin nopeasti, maailma olisi paljon parempi paikka, Suomela kirjoitti.

"Turhaa ulinaa"

Valta kuuluu kansalle -puolueen puheenjohtaja ja eduskuntaryhmän ainoa kansanedustaja Ano Turtiainen vahvistaa, että asiaa on selvitetty eduskunnan turvallisuusyksikön kanssa.

Turtiaisen mukaan kuva on eduskunnan sääntöjen mukainen.

Turtiainen kommentoi maanantai-iltana Twitterissä Suomelasta julkaistua kuvaa "jäätäväksi". Kysyttäessä kommentin tarkempaa merkitystä hän sanoi, että kansanedustajan tulee ymmärtää, että eduskunta on julkinen paikka.

– Sehän on jäätävä kuva, hyvänen aika! Tässä asemassa joutuu kaikenlaisiin kuviin. On ihan turha ulista siitä, jos joku levittää jotain kuvaa. Sehän on vaan hyväksi: tulet tunnetummaksi ja ihmiset tietää, että olet olemassa, Turtiainen kommentoi.