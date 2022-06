Iiris Suomela MTV:lle: Salakuvaustapauksessa selvitetään, täyttyykö rikoksen tunnusmerkistö

– Kun kuulin tästä, niin ensimmäinen ajatukseni oli, että ”ei taas”, koska valitettavasti häirintä on edelleen aika tavallista Suomessa, Suomela kertoo MTV Uutiset Liven suorassa lähetyksessä.

– Totta kai ajattelin, että tässä on ylitetty vähintään sopivuuden rajat.

Kuvaa saateteksteineen on laajalti pidetty halventavana ja sopimattomana. Suomelan mekon helma on noussut hänen istuessaan tuolilla siten, että se luo osittaisen näkymän mekon alle. Saatetekstissä Vähäkainu vihjailee Suomelan syyllistyvän seksuaaliseen häirintään.

– On tärkeää näyttää, että tällainen ei ole hyväksyttävää. Se, että nainen tai tyttö on olemassa julkisessa tilassa ei ole häirintää. Saa vaihtaa asentoa, saa olla rennosti, varsinkin kun kyse on työpaikan kahvilasta.