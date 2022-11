Iina Kuustosen valmistautuminen Punttikomedia-elokuvaan sai yllättävän osuvan käänteen – loukkaantuminen kääntyi hyödyksi

– Sittenpä soitin suoraan Pernilla Böckermanille ja pyysin hänet kahville meille. Kysyin, kuka häntä valmentaa ja voisinko saada saman valmentajan, ja sainkin lopulta. Sitä kautta pääsin tutustumaan siihen maailmaan ja opin, mikä valtava työmäärä niillä alan harrastajilla, ammattilaisilla, kaikilla fitness-ihmisillä on. Se on tosi kurinalainen elämäntapa ja se on huippu-urheilua. Nostan hattua kaikille, jotka se vaivan jaksavat nähdä, Kuustonen kertoi.