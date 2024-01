Iida Vainio paljastaa, mikä on suhdetilanne Archie Cruzin kanssa – näin käy häiden

Kultamekostaan tutuksi tulleen Iida Vainion ja rokkari Archie Cruzin tuulinen suhde on ollut otsikoissa viimeisten kuukausien aikana. Pariskunta tapasi aikoinaan Farmi Suomi -ohjelman kuvauksissa ja myös kihlautuivat sarjan loppukuvauksissa . Pari on eronnut ja palannut yhteen kuukausien aikana lukuisia kertoja.

MTV Uutisten tavoittama Vainio kertoo, että he viettivät Cruzin kanssa joulun yhdessä Savonlinnassa ja vuoden vaihtumista he juhlistivat Helsingissä.

– Kävimme katsomassa Ville Valon keikan ja olimme Mustikkamaalla. Meillä on Archien kanssa kaikki hyvin. Vähän hiotaan kulmakiviä, joten aina välillä vähän hankalampaa. Minulle on tulossa omia projekteja ja hänelle on tulossa myös omia juttuja. Se aina vaikuttaa aina, Vainio kertoo.