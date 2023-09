Häät toukokuussa! Iida Vainio paljastaa, kuinka Archie Cruz kosi häntä – palasivat tuttuun ympäristöön: "Tuli yllätyksenä"

Pariskunta on Vainion mukaan suunnittelemassa häitä ensi vuodelle.

– Meillä on häät toukokuussa Kulosaaren Casinolla ja aiomme kutsua sinne hyvää jengiä.

Vainion ja Cruzin suhde on edennyt pikavauhtia – suhteessa on riittänyt rakkautta ja myös draamaa.

– Tämä on ollut vähän on-offia. Olemme kuitenkin olleet tosi ihastuneita ja rakastuneita sen jälkeen, kun tapasimme ensimmäisen kerran Farmi-ohjelman kuvauksissa.

– Archie on vähän sellainen henkilö, ettei hän hirveästi uskalla avata sydäntään. Rakkaus on iso asia, se varmasti pelottaa. Hän sanoi minulle yksi päivä, että olen avannut hänen mustan sydämensä ja hän on onnellinen. Se oli ihanaa, kun hän sanoi sen ääneen.