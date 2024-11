Archie Cruz ja Iida Vainio odottavat esikoistaan, jonka laskettu aika on joulukuussa.

Rokkari Archie Cruzin ja Iida Vainion suhde sai alkunsa reilu vuosi sitten Farmi-ohjelman kuvauksissa, johon he molemmat osallistuivat. Kummankaan matka ei kestänyt ohjelmassa pitkään, mutta he yllättivät muut kilpakumppanit ja kihlautuivat sarjan viimeisen jakson kuvauksissa. Sittemmin pari on eronnut ja palannut yhteen sekä suunnitellut häitä ja siirtänyt niitä.

Cruz ja Vainio avaavat tapahtumarikasta suhdettaan Sami Kurosen uutuuspodcastissa Iltanuotiolla, joka ilmestyy Podimossa. Cruz on ollut suhteessa enemmän empivämpi osapuoli ja myöntää podcastissa suhteesta tulleen hänen osaltaan vakavampaa, kun Vainio tuli raskaaksi.

– Kyllä mä rakastin Iidaa aiemminkin, mutta se oli vaan niin iso kynnys mulle sitoutua kunnolla, Cruz toteaa.

Syyskuussa pariskunta ilmoitti odottavansa ensimmäistä yhteistä lastaan, jonka laskettu aika on joulukuussa. Pari paljasti tulevan pienokaisen olevan tyttö. Cruz oli ensin hieman kauhuissaan, mutta pian iloinen asiasta. Cruz on toivonut tulevansa isäksi.

– Mulla oli nuoruudessa semmoinen ikävä tilanne, että sen aikainen tyttöystävä joutui tekemään abortin. Se on jäänyt vähän kaivamaan. Koen, että tämä on uusi mahdollisuus tulla isäksi, Cruz sanoo podcastissa.

Vainio kertoo alkuraskauden olleen aika rankka, koska hänellä oli kova pahoinvointi. Pariskunta halusi pitää raskauden salassa mahdollisimman pitkään, koska ihmisillä on tietty kuva heistä.

Kun raskaus tuli julkisuuteen, somemyrsky oli valmis. Kommentit tuntuivat tulevista vanhemmista pahalta, sillä lapsi oli hyvin toivottu.

– Tuli tosi rankkoja kommentteja, juuri sellaisia, että ”mä oon yrittänyt lasta tosi kauan, että nämä eivät ansaitse lasta”, Vainio sanoo.

Vainio ja Cruz ovat tietoisesti eläneet syksyn aikana omassa kuplassaan ja keskittyneet tulevaan pienokaiseen. Cruz on valmistautunut isyyteen niin, että hän on tehnyt ison elämäntaparemontin ja työrintamalla laittanut ajatuksensa uusiksi.

– Saman tien alkoi vakavammin suhtautua siihen, että yrittää katsoa tulojen olevan sellaisessa kunnossa, että pystyy elättämään perheensä hyvin. Mulla jäi kansainväliset hommat musiikissa, koska ne ovat aika sijoituspohjaisia. Ajattelin, että alan nyt tekemään suomeksi ja yritän tehdä siitä stabiilin ammatin itselleni, Cruz sanoo.

Myös Vainio ajattelee samoin rahasta kuin Cruz.

– Olen alkanut kiinnittää huomiota enemmän, miten tuhlaa rahaa ja alkanut säästää. Ennen se on ollut mulla sellaista holtitonta.

Cruz ja Vainio ovat päättäneet, että tuleva pienokainen tulee näkymään heidän sosiaalisen median kanavissaan mahdollisimman vähän.