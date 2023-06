Ihmisoikeusliitto näkee hallitusohjelmassa hyvää, mutta enemmän jää korjattavaa: "Huolilippu kyllä nousee riittävän toimeentulon kannalta"

Uuteen hallitusohjelmaan on tutustuttu nyt myös ihmisoikeusliitossa.

– Näihin panostaminen on terveysoikeuksien ja lastenoikeuksien kannalta hyvä asia, October toteaa.

Parannettavaa löytyy

Parannettavien asioiden lista on Ihmisoikeusliiton mielestä pidempi kuin se lista, joihin parannuksia on tehty.

Maahanmuuttajien asema puhututtanut

Suomelle luvassa jälleen moitteita?

Suomi on saanut moitteita ja suosituksia kansainvälisiltä ihmisoikeussopimuksia valvovilta tahoilta perusturvan liian alhaisesta tasosta.

– Riittävä toimeentulo on turvattava ja se on jokaisen perus- ja ihmisoikeus. Sitä ei tietyn tason jälkeen voi enää alittaa. Tällä kuvailulla, mitä hallitusohjelmassa nyt tästä perusturvan suunnasta on, niin huolilippu kyllä nousee meidän riittävän toimeentulon turvaamisen kannalta, October kuvaa.