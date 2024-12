Ihmiskunta syleilee aurinkoa jouluaattona

NASAn Parker Solar Probe eli Parkerin aurinkoluotain valmistautuu kauan odotettuun ennätykselliseen lähestymiseen auringon pinnalle.

Auringon ympäri kiitävän, miehittämättömän aluksen odotetaan jouluaattona pääsevän Aurinkoa lähemmäs kuin mikään muu avaruusalus ennen sitä, NASA kertoo tiedotteessa.

Asiasta uutisoi muun muassa USA Today ja Space.com-sivusto.

Kyseessä on historiallinen virstanpylväs, jota kohti NASA on pyrkinyt siitä lähtien, kun Parkerin aurinkoluotain lähti vuonna 2018 tutkimaan auringon ulkoista ilmakehää. Avaruusaluksen on määrä tehdä vielä kaksi ohilentoa auringon ympäri vuonna 2025, mutta tiistain lähestyminen olisi sen lähin kaikista 24 suunnitellusta kiertoradasta.

– Yksikään ihmisen tekemä esine ei ole koskaan kulkenut näin läheltä tähteä, Parker Solar Probe -operaation operaatiopäällikkö Nick Pinkine sanoi lausunnossaan.

Hän kertoi Parkerin tuovan tietoja kartoittamattomalta alueelta.

Parkerin aurinkoluotain kulkee kovaa vauhtia

Parker lähetti viime viikolla lähetyksen, joka vahvisti sen, että avaruusalus toimii odotetusti ja on valmis historialliseen lähestymiseen.

Luotain huristelee NASAn mukaan niin kovaa vauhtia, että se ehtisi Philadelphiasta Washingtoniin yhdessä sekunnissa.

– Tämä on yksi esimerkki NASAn rohkeista tehtävistä, joissa tehdään jotain, mitä kukaan muu ei ole koskaan aiemmin tehnyt vastatakseen maailmankaikkeuttamme koskeviin pitkäaikaisiin kysymyksiin, sanoi Arik Posner, Parker Solar Probe -ohjelman tutkija NASAn Washingtonin päämajassa.

Mikä on Parkerin aurinkoluotain?

Parkerin aurinkoluotain laukaistiin 12. elokuuta 2018. Sen tehtävänä on päästä tutkimaan aurinkotuulen muodostumista.

Alus on nimetty tohtori Eugene Parkerin mukaan, joka esitti 1950-luvulla useita käsityksiä siitä, miten tähdet, kuten aurinko, tuottavat energiaa. Parker kuoli 94-vuotiaana maaliskuussa 2022, kertoo NASA.

Vuonna 2021 luotaimesta tuli ensimmäinen avaruusalus, joka lensi koronan läpi ja otti siellä näytteitä hiukkasista ja magneettikentistä.

Lähteet: USA Today ja Space.com