Viisi ihmistä pelastettiin palavasta rivitalosta Hämeenlinnassa viime yönä.
Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta viiden huoneiston rivitalossa Hämeenlinnan Takumäenkujalla maanantain ja tiistain välisenä yönä kolmen jälkeen.
Päivystävä palomestari Karo Mäki arvioi, että ilmoituksen teki viereisen talon asukas.
– Pelastuslaitoksen savusukeltajat kävivät kaikki huoneistot läpi ja pelastivat eri huoneistoista viisi henkilöä. Viidestä evakuoidusta yksi kuljetettiin jatkotutkimuksiin eteenpäin, Mäki kertoo MTV Uutisille.
Huoneistojen asukkaat olivat tapahtuma-aikaan todennäköisesti nukkumassa.
Rivitalon päätyhuoneisto näyttää tuhoutuneen tulipalossa täysin. Viereiset huoneistot kärsivät eriasteisia savu- ja vesivahinkoja.
Mäki kertoo, että huoneistot olivat melko pieniä, noin 30-40-neliöisiä.
Palon syttymissyystä ei toistaiseksi ole arviota.
Kohteessa kävi yli kymmenen pelastusyksikköä sekä lisäksi ensihoidon yksikköjä.