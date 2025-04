Kuinka katkaista mafiaperheen vallan periytyminen? Näin Italia on pelastanut toistasataa lasta rikollisjärjestön pihdeistä

Italialainen Vapaus valita -projekti auttaa lapsia irtautumaan rikollisesta tulevaisuudesta.

'Ndranghetaa ei valita, se peritään.

Tämä Calabrian mafiaa koskeva ajatus on taustalla italialaisessa projektissa, joka on vuodesta 2012 lähtien ottanut huostaan noin 150 mafiaperheissä kasvanutta lasta ja vienyt heidät rikollisjärjestön ulottumattomiin.

Vapaus valita -projekti sai alkunsa Etelä-Italian Reggio Calabriassa toimivasta alaikäisten tuomioistuimesta, jossa huomattiin samojen sukunimien toistuvan oikeudenkäynneissä parinkymmenen vuoden välein.

– 1990-luvulla tuomioistuimessa saatettiin käsitellä jonkun alaikäisen tapausta, ja vuosia myöhemmin tämän oma lapsi oli samassa tilanteessa, projektista vastaava asianajaja Patrizia Surace kertoo Roomassa.

Koska 'Ndranghetan rakenne perustuu perhesuhteisiin, on järjestöstä lähteminen vaikeaa. Varsinkin alussa huostaanotot aiheuttivat kuitenkin kohun.

– Ihmiset ajattelivat, että lapset otettaisiin tietyistä perheistä automaattisesti huostaan, vain sukunimen perusteella. Näin ei ole, vaan jokainen tapaus tutkitaan erikseen, Surace kertoo.

Huostaanotot on sittemmin laajennettu Calabriasta myös Sisiliaan ja Napoliin.

Projektista on kirjoitettu kaksi kirjaa ja tehty tv-elokuva. Huostaanotoista päättävät viranomaiset, mutta Vapaus valita -verkosto auttaa löytämään projektiin osallistuville esimerkiksi asuntoja ja työpaikkoja.

Valtio nähdään vihollisena

Mafiaperheissä kasvavien lasten tunne-elämä ei pääse kehittymään normaalilla tavalla, Surace sanoo.

Koska elämän kulku on jo ennalta määrätty, jää nuorilta usein puuttumaan teini-iän vaihe, jossa kapinoidaan omia vanhempia vastaan ja etsitään itseä.

– He kasvavat maailmassa, jossa ei ole minua, on vain me. Heidän tehtävänään on kunnioittaa sitä, mitä muut ovat heille valinneet.

Tuomioistuin voi päätyä huoltajuuden rajoittamiseen tai huostaanottoon, jos perhe todistettavasti kasvattaa lapsiaan rikolliseen elämäntapaan.

Jos kyseessä on yli 14-vuotias rikoksesta syytteessä oleva nuori, voidaan tälle ehdottaa syytteistä luopumista sillä ehdolla, että nuori siirtyy pois asuinseudultaan.

– Nuori yritetään saada ymmärtämään, että on tärkeää tuntea itsensä ja omat toiveensa, ja tehdä töitä tavoitteidensa eteen. Meillä on ollut nuoria, jotka ovat halunneet ryhtyä esimerkiksi kokeiksi tai lähteä opiskelemaan englantia, Surace kertoo.

Tehtävä on sitä vaikeampi, mitä vanhemmasta lapsesta on kyse. Mafiaperheissä instituutiot nähdään vihollisina, joita vastaan pitää taistella.

– Näille lapsille valtio on se, joka tulee kolmelta yöllä kotiin hakemaan omat vanhemmat. Tai joka jahtaa lain kouraa pakoilevia sukulaisia, Surace sanoo.

Projektin tulokset rohkaisevia

Kun projekti alun perin keskittyi teini-ikäisiin, on mukaan sittemmin tullut myös pieniä lapsia.

Aloitteentekijänä on yleensä äiti, joka ottaa yhteyttä viranomaisiin pelastaakseen lapsensa rikolliselta tulevaisuudelta.

Suracen mukaan projekti on auttanut jo kymmeniä äitejä muuttamaan salaiseen asuinpaikkaan. Yhteyttä lasten isään ei kuitenkaan automaattisesti katkaista, vaan yhteydenpidosta päätetään tapauskohtaisesti.

Vaikka suurin osa projektiin osallistuneista nuorista on 18 vuotta täytettyään halunnut jatkaa siinä, ovat jotkut päättäneet palata perheensä luo. Silloin mafian ajatusmaailmalta välttyminen on vaikeaa.

– Mutta vapaus valita tarkoittaa myös vapautta tehdä virheitä, Surace sanoo.

Naisen käytös on sidottu miehen kunniaan

Mediassa ja viihteessä esiintyvät mafianaiset kuvataan usein stereotyyppisesti ja kahden ääripään kautta.

Todellisuudessa naisilla on mafian sisällä monia eri rooleja ja tapoja toimia, Milanon yliopiston tutkija Ombretta Ingrasci kertoo.

Ingrasci puhui helmikuussa Roomassa järjestetyssä seminaarissa, jossa käsiteltiin mafian sukupuolirakenteita ja mafiaa vastustavia naisia.

Seminaarin järjesti Italian mafianvastaisten järjestöjen kattojärjestö Libera.

Naisten aseman mafiajärjestöissä voi jakaa kolmeen toimintatapaan, Ingrasci kertoo. Ensimmäinen niistä on rikollisjärjestön ja siinä toimivien miesten valtaan alistuva ja mafiassa roolinsa hyväksyvä nainen.

– Nainen nähdään miehen omaisuutena, jonka kautta mies osoittaa kykynsä hallita. Naisten käyttäytyminen toimii miehen maineen takaajana. Miehen kunniaa loukannut nainen on useissa tapauksissa maksanut siitä hengellään, Ingrasci sanoo.

Mafiaperheen tyttärelle rikollisjärjestön valtaan alistuminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tämä naitetaan perheen valitsemalle henkilölle.

Naismafioson tasa-arvoisuus on myytti

Naisella voi olla mafian sisällä myös aktiivinen rooli niin rikollisissa toimissa kuin lasten kasvattamisessa mafian arvojen ja sääntöjen mukaisesti.

Ingrascin mukaan naisten erityisalaa ovat erityisesti huume- ja talousrikollisuus, esimerkiksi rahanpesu.

Naiset voivat toimia myös viestien välittäjinä vankilaan joutuneen mafiapomon ja ulkomaailman välillä ja mahdollistaa siten näiden vallankäyttö vankilasta käsin.

Rikollisjärjestön johtopaikalle nainen saattaa päätyä tilanteessa, jossa mafiaklaani on syystä tai toisesta vaikeuksissa.

Ingrascin mukaan naispuolisten mafiapomojen olemassaolo ei kuitenkaan muuta mafian patriarkaalista rakennetta.

Lisäksi naisen käyttämä valta on väliaikaista ja lakkaa heti, kun todellista valtaa käyttävä mies vapautuu vankilasta tai poikkeustilanne päättyy.

– Naiset pelaavat joukkueessa ikään kuin vaihtopenkillä ja tulevat tarvittaessa peliin mukaan.

Naiset voivat myös kapinoida mafiaa ja sen sovinismia vastaan. He voivat esimerkiksi ryhtyä yhteistyöhön viranomaisten kanssa tai muuten rikkoa omertan eli vaikenemisen lain.

– Toisin kuin mafian sisällä aktiivisesti toimivat naiset, nämä naiset edustavat todellista muutosta ja naisten voimaantumista, Ingrasci sanoo.