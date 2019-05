Ihmepelastus Kanadassa: Isä ja kaksi pikkulasta eksyivät patikointiretkellä – isä jätti lapset oman onnensa nojaan hakeakseen apua, eikä lapsia enää löytynyt

– He olivat kadonneet karuun maastoon. Olimme todella kiitollisia, että heidät löydettiin elävinä ja hyvinvoivina, kommentoi pelastuspartion johtaja Ian MacDonald.

Mittava pelastuspartio

– On erittäin tärkeää pysyä paikallaan etsintä- ja pelastuspartiota varten. Lapset tekivät hyvää työtä, ja heidän isänsä teki hyvää työtä sanomalla lapsille, että he pysyisivät paikallaan. Sillä tavoin me löysimme heidät, MacDonald sanoi.