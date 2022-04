Patikointilomalla ollut perhe joutui maanvyöryyn Australiassa, isä ja 9-vuotias poika kuolivat – video näyttää, kuinka vaarallinen pelastusoperaatio oli

49-vuotias mies ja hänen 9-vuotias poikansa kuolivat patikointiretkellä Sydneyn lähistöllä maanantaina. 50-vuotias nainen ja 14-vuotias poika loukkaantuivat vakavasti ja vietiin sairaalaan. Lisäksi 15-vuotias tyttö on sairaalahoidossa. Perhe oli kävelemässä suositulla patikointialueella Wentworth Fallsilla, kun maanvyöryn mukana lennelleet kivet osuivat heihin.

– Valitettavasti on tapahtunut maanvyöry, siellä missä he olivat retkeilemässä. Hyvin traaginen tapaus, New South Walesin poliisista sanottiin.