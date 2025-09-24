Yksi ihminen on kuollut ja kaksi haavoittunut ammuskelun seurauksena ICE:n pidätyskeskuksessa Dallasin kaupungissa Teksasissa.
ICE:n eli Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisin pidätyskeskuksessa Dallasissa Teksasissa on tapahtunut ammuskelu.
Asiasta kertovat muun muassa Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeri Kristi Noem X-palvelussa, New York Times ja CNN.
CNN:n mukaan yksi on kuollut ja kaksi haavoittunut ammuskelun seurauksena.
– Alustavan tutkinnan mukaan epäilty avasi tulen hallintorakennukseen viereisestä rakennuksesta. Kaksi ihmistä kuljetettiin sairaalaan ampumahaavoista. Yksi uhri kuoli paikan päällä. Epäilty on kuollut, Dallasin poliisilaitos kertoo X:ssä.
Epäillyn kerrotaan surmanneen itsensä. CNN kertoo, että uhrien joukossa on kaksi keskuksessa pidätettynä ollutta ihmistä.
Tarkempia tietoja tapahtuman olosuhteista ei ole vielä saatavilla.
– Vaikka emme vielä tiedä motiivia, tiedämme, että ICE:n lainvalvontaviranomaiset kohtaavat ennennäkemätöntä väkivaltaa. Tämän on loputtava, Noem kirjoittaa X:ssä.
