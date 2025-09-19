Laihian Mallas tuomittiin yhteisösakkoon työturvallisuuden laiminlyönneistä.

Valssimylly leikkuri silpoi vuokratyöntekijän sormia Laihialla vuonna 2022. Aiheesta uutisoi Ilkka-Pohjalainen.

Seitsemän kuukautta Laihian Mallas Oy:ssä työskennellyt vuokratyöntekijä oli ohjeistettu poistamaan mallaspaakkuja valssimyllystä laitteen ollessa käynnissä. Ohjatulla tavalla toimiessaan, työntekijän hiha tarttui koneeseen ja veti käden sisään. Miehen oikeasta kädestä leikkaantui sormia osittain irti.

Valssimyllyä käytetään esimerkiksi viljan jauhamiseen sekä litistämiseen.

Pohjanmaan käräjäoikeus katsoi, että yhtiö ja esimiehet olivat vastuussa turmasta. Syyttäjä syytti kahta esimiestä sekä toimitusjohtajaa työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta.

Käräjäoikeus hylkäsi syyteet toimitusjohtajan osalta, mutta esimiehet tuomittiin 20 päivän päiväsakkoon, joka on noin heidän tuloillaan 1200 euroa.

Lisäksi yhtiölle määrättiin 20 000 euron yhteisösakko.

Oikeus ei myöskään uskonut selvitystä siitä, miksi vaadittavia teknisiä suojauksia ei pystynyt rakentamaan ja turvallisuus taattiin perehdytyksellä.

Tuomio ei ole lainvoimainen.