Hyytävä haamuraja rikki: Maailmassa on todettu yli 100 miljoonaa koronatartuntaa – uusia tartuntoja syntyy nyt 7,7 sekunnin välein

Määrällisesti eniten tartuntoja on todettu Yhdysvalloissa, jossa tartunnan saaneita on yli 25 miljoonaa eli noin neljännes kaikista kirjatuista tartunnoista.

Tartunta 7,7 sekunnin välein

Tämän vuoden alusta alkaen koronavirukseen on sairastunut uusi ihminen keskimäärin 7,7 sekunnin välein. Joka päivä tartuntoja on todettu keskimäärin lähes 670 000.

Koronarokotetta on kehitetty vuoden aikana pikavauhtia useissa eri yhtiöissä. Rokottaminen on aloitettu 56 maassa, ja toistaiseksi yhteensä 64 miljoonaa annosta on piikitetty. Etenkin Euroopassa on viime päivinä kritisoitu rokotteiden loppumista kesken, sillä esimerkiksi AstraZeneca kertoi kykenevänsä toimittamaan vain kolmanneksen alunperin ilmoittamasta rokotemäärästään.