Hyvinvointiala iloitsee Valviran uudesta linjauksesta: "Tämähän tarkoittaa tuhansia hoiva-avustajia lisää alalle"

Tällöin viitteellinen hoiva-avustajien enimmäismäärä on yksi hoiva-avustaja kymmentä asiakasta kohden. Tähän saakka yhtä hoiva-avustajaa vastaava asiakasmäärä on ollut viisitoista.

30 asiakkaan hoivakodissa kolme hoiva-avustajaa

"Tämä ohjeistus toivottavasti myös innostaa entistä enemmän oppilaitoksia kouluttamaan hoiva-avustajia"

SuPer: Kukaan ei ole tarkastamassa, toteutuuko hoiva-avustajien koulutusvaatimus

– Tietenkin sillä on merkitystä, miten paljon osaavia ammatti-ihmisiä työssä olevat ovat. Eli nyt tässä hoitajapulatilanteessa tehdään päätöksiä, joilla on tulevaisuudessa merkitystä. Se on hyvä, että on määritelty, mitä koulutusta hoiva-avustajan pitää käydä – kaksi määrättyä osioita lähihoitajatutkinnosta – mutta kukaan ei ole tätä virallisesti tarkastamassa, sanoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.