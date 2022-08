MTV:n kysely: Lähes jokainen hyvinvointialue lykkäisi ikääntyneiden hoivamitoituksen nostoa – osa jopa viidellä vuodella

Henkilöstömitoituksen on tarkoitus astua kokonaisuudessaan voimaan ensi keväänä. Kävimme Espoossa, jossa kyselyn tulos ei yllätä.

– Olemme hyvin samanmielisiä tässä. Tällä hetkellä työvoiman saatavuus on heikkoa ja näin ollen ei pystytä vastaamaan mitoituksen nostoon. Ja tämä tilannehan ei tule muuttumaan yhden vuoden aikana. Väestö ikääntyy ja työvoiman saatavuus ei pysty vastaamaan palvelutarpeen kasvuun, tiivistää Länsi-Uudenmaan hyvinvointiaalueen johtaja Sanna Svahn.

"Meidän täytyisi palkata 250 hoitajaa lisää, tai sitten sulkea noin 270 paikkaa lisää"

Länsi-Uudellamaalla on nyt noin 150 hoivapaikkaa tyhjillään. Henkilöstöä ei ole saatavilla sitä määrää, mitä mitoitus vaatii. Nykyinen mitoitus on 0,6 työntekijää per hoivakodin asukas. Hallituksen tekemän laindäädännön mukaan mitoitus nousee ensi huhtikuun alusta 0,7:ään.