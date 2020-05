Hoitajamitoituksessa kytee uusi kiista hoiva-avustajista – kuka saa vastata vanhusten hoidosta?

Jo vuosia vammaisten ja vanhusten asumisyksiköissä on työskennellyt hoiva-avustajia, jotka laittavat ruokaa, ovat mukana huolehtimassa vaatteista, kylvetyksestä, siivouksesta ja esimerkiksi kuljetuspalveluista. Pätevyyden tehtävään on saanut suorittamalla osan lähihoitajan tutkinnosta, mikä on tarkoittanut noin vuoden opintoja.