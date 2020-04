Hyvästi aurinkoiset ulkoilusäät! Luvassa tuulta, sateita ja jopa lunta – myös myrskypuuskat mahdollisia

Lämpötila on nollan asteen molemmin puolin.

Myrkypuuskat mahdollisia

– Kun matalapaine on Suomen ohittanut perjantaina, on luvassa todella kylmä pohjoisviima varsinkin etelässä. Puuskat tuntuvat kylmiltä, vaikka mittareissa on muutama lämpöaste, sää tuntuu selvästi olevan pakkasen puolella, kuvailee Mäntykannas.