Jarno Limnellin kommentti: Natossa tiedustelumme luonne muuttuisi, mutta salainen tieto ei tarkoita salatieteitä

Uuden tiedustelulain valmistelu herätti viime vuosikymmenellä samanlaista vastusta kuin Nato-jäsenyys vielä muutama kuukausi sitten. Kolmen vuoden kokemus on kuitenkin osoittanut, että muutokset siviili- sotilas- ja tietoliikennetiedusteluun tulivat tarpeeseen ja ovat olleet toimivia. Seuraava looginen askel on tiedusteluyhteistyön syventäminen kumppanivaltioiden kanssa, mikä tarkoittaa käytännössä Nato-jäsenyyttä.

Tiedustelutiedon tärkeyttä voi arvioida myös hyökkääjän näkökulmasta. Venäjän kaavailema voitonmarssi Kiovaan on ollut Putinille karvas pettymys, eikä hyökkäys ole edennyt suunnitelmien mukaan.

Syy Venäjän epäonnistumiseen on pitkä jatkumo heikkolaatuista tiedustelumateriaalia sekä sen analysoinnin epäonnistumisia, minkä seurauksena strategiset, taktiset ja operatiiviset valinnat kentällä ovat olleet vääriä. Olemme nähneet, mitä tapahtuu, jos sotilasoperaatiossa ei ole yhteistä painopistettä, toimivaa logistiikkaa tai keskitettyä johtamista.

Aivan samasta asiasta on kyse länsimaisessa tiedusteluyhteistyössä, yhteisessä tilannekuvassa ja yhteisissä harjoituksissa. Niiden tarkoitus on pyrkiä välttämään sellaiset sotilaalliset katastrofioperaatiot, jota nyt saamme seurata reaaliajassa keskellä Eurooppaa.

Ukrainan sodan läpinäkyvyydellä on myös kääntöpuolensa. Kun tapahtumat keskeltä sotaa tulevat Suomeen kuvina ja videoina sosiaalisessa mediassa – usein yllättäen ja pyytämättä – saattaa maallikko helposti väheksyä tiedustelun merkitystä: miksi vahtia vihollisen liikkeitä, kun he paljastavat itsensä joka tapauksessa?

Huomionarvoista on, että sodan alkuvaiheissa levinnyt materiaali, josta pystyi päättelemään molempien osapuolien vahvuuksia ja liikkeitä paikkatietoineen, tuntuu nyt vähentyneen. Kyseessä oli hetkellinen amatöörivirhe, jonka varaan ei voi jatkossa laskea.

Tiedustelutyön dilemma tuleekin juuri tästä: kaikkea ei voi kertoa julkisesti, ja sekin tieto mikä on vain valtionjohdon käytettävissä, voi olla tulkinnanvaraista ja jopa ristiriitaista. Poliittisten päättäjien täytyy tehdä päätöksensä tämän tiedon varassa. Tavallisia kansalaisia puolestaan pyydetään luottamaan sellaiseen tietoon, jonka alkuperää ja yksityiskohtia emme itse pysty varmentamaan. Kansainvälinen yhteistyö ei ainakaan pienennä tätä problematiikkaa.

Vaikka tiedustelu määritelmällisesti koskeekin salaista tietoa, se ei ole mitään salatiedettä. Tiedonhankinnan yksityiskohtia, kuten sitä mitä tietoa meillä on ja miten se on hankittu, ei voi kertoa julkisuuteen. Tiedustelun perusperiaatteet ja sitä ohjaava lainsäädäntö sen sijaan ovat täysin julkisia, ja antavat jokaiselle mahdollisuuden itse arvioida sen tarpeellisuutta ja luotettavuutta.

Niin Suojelupoliisin kuin Puolustusvoimienkin rooli tiedustelussa on muuttunut aivan viime vuosina. Ne ovat saaneet lisää valtuuksia ja velvoitteita. Toimintaa valvoo uusi, erikseen sitä tehtävää varten perustettu viranomainen: tiedusteluvalvontavaltuutettu. Monella mittarilla voi perustellusti sanoa, että suomalainen tiedustelu on periaatteiltaan läpinäkyvää ja sen valvonta on Euroopan säädellyimpiä ja kattavimpia.