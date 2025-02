Huumeskandaali huippukiekossa: Ruotsista kajahti raju väite

Ruotsin jääkiekossa kytee skandaali. Vedonlyöntivaikuttaja väittää auttaneensa huippupelaajia hankkimaan kokaiinia.

Asiasta raportoi muun muassa ruotsalaislehti Expressen, jonka mukaan vedonlyöntivaikuttaja ja entinen tosi-tv-tähti Tobbe Holm on kertonut Betting Stories -podcastissa kokaiinia koskevasta viestinvaihdostaan ja huumekuviostaan SHL-huippupelaajien kanssa.

Tapahtumien kerrotaan sijoittuvan 2010-luvulle. Holmin mukaansa SHL-joukkue Örebron pelaajat olivat yhteydessä halutessaan apua kokaiinin hankkimiseen. Holmin mukaan järjestely jatkui muutaman vuoden ajan 2010-luvulla.

– Viesti saattoi saapua mihin vuorokauden aikaan tahansa. Asia kulki minun ja toisen henkilön kautta, joka toimitti sen (huumausaineen) tiettyyn osoitteeseen. He (pelaajat) eivät koskaan olleet itse yhteydessä myyjään.

Holm toimi näihin aikoihin seuran yhteistyökumppanina vedonlyöntisivustonsa kautta. Expressenin mukaan Holm väittää podcastissa, että häneltä löytyi aiemmin kuvia pelaajien huumesekoilusta. Vaikuttaja on kuitenkin sittemmin poistanut materiaalin.

– Kaikki oli minulle sumua 14 vuoden ajan. Itselläni on ollut riippuvuusongelmia, ja kävin kamerani rullaa läpi muistellakseni mennyttä. Sitten näin kuvat pelaajista kotonani ja huumeista pöydällä, hän kertoo.

SHL-seura Örebrota on lähestytty useilla kommenttipyynnöillä väitteitä koskien. Toimitusjohtaja Andreas Westlund suostui puhumaan ruotsalaislehdelle.

– Suhtaudun erittäin vakavasti, jos näin on tapahtunut. Jos olisimme tienneet asiasta, olisimme toimineet, sillä meillä on nollatoleranssi huumeita ja dopingia kohtaan. Jälkikäteen on vaikeaa tehdä mitään vuosia myöhemmin.

Toimitusjohtajan mukaan Örebron joukkueessa on ollut jo jonkin aikaa käytössä huumausainetestaus, riippumatta Tobbe Holmin ulostulosta.

– Teemme yhteistyötä ulkoisen toimijan kanssa, joka tulee paikalle ennalta ilmoittamatta muutaman kerran vuodessa, ja valitsee työntekijöitä seurasta ja pelaajista testatakseen heidät alkoholi- ja huumausainejäämien varalta.