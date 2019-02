Huumeita, rikollisia ja terroristeja – Trumpin mukaan muuri suojaisi monilta uhilta, mutta onko väitteillä perää?

Muuri ei pysäytä huumeita

Huumeiden salakuljetus on Trumpille yksi keskeisimmistä perusteita muurin rakentamiselle. Hänen mukaansa juuri muuri voisi estää huumeiden tulon maahan. Näin ei kuitenkaan näytä olevan.

Yhdysvaltain huumepoliisin raportit kertovat, että huumeita tuodaan maahan suoraan viranomaisten nenän edestä. Esimerkiksi heroiinia, jonka käyttö on Yhdysvalloissa yleistynyt jopa hälyttävästi, tuodaan huumepoliisin mukaan pääosin virallisten rajanylityspaikkojen kautta. Sama koskee meta-amfetamiinin ja kokaiinin salakuljetusta.

Uutiskanava CNN:n mukaan meksikolaisen huumepomon Joaquin "El Chapo" Guzmanin oikeudenkäynnissä todistajat ovat sanoneet, että huumeita on tuotu Yhdysvaltoihin muun muassa autoihin piilotettuina virallisten rajanylityspaikkojen yli. Todistajien lausuntojen mukaan myös kalastusveneitä ja tunneleita on käytetty.

Laittomat rajanylitykset vähentyneet

Trump on toistuvasti kutsunut nykyistä tilannetta Meksikon rajalla humanitaariseksi kriisiksi ja turvallisuuskriisiksi, jotka vain muuri voi ratkaista.

Presidentin kriisipuheista saa käsityksen, että Meksikon ja Yhdysvaltain välistä rajaa on nyt ylittämässä ennätysmäärä laittomia siirtolaisia.

Pidemmän aikavälin tilastojen perusteella näin ei kuitenkaan ole. Yhdysvaltalaismedian keräämien tietojen mukaan laittomien rajanylitysten määrä on laskenut jo lähes kahden vuosikymmenen ajan.

USA:han pyrkii nyt erityisesti perheitä



Aivan viime vuosina Keski-Amerikasta pakenevien perheiden ja yksin tulevien lasten määrä rajalla on kasvanut. Tulijoista moni saapuu maahan kuitenkin rajanylityspaikkojen kautta ja ilmoittautuu vapaaehtoisesti Yhdysvaltain viranomaisille hakeakseen turvapaikkaa.

Näiden ihmisten tilanteessa onkin kriisin aineksia. Turvapaikkahakemuksia on käsittelemättä yli 800 000, ja hakemusjonon purkamiseen voi pahimmillaan mennä vuosia.

"Rakentakaa muuri ja rikollisuus laskee"

Center for Migration Studies -tutkimuslaitos julkaisi tammikuussa raportin, jonka mukaan vuosina 2016–2017 yli 60 prosenttia uusista paperittomista siirtolaisista oli sellaisia, jotka olivat jääneet Yhdysvaltoihin viisuminsa umpeuduttua ja tulleet maahan siis täysin laillisesti.

Trump on maalannut paperittomista siirtolaisista kuvaa vaarallisina rikollisina. Lausunnossaan hän on muun muassa vättänyt, että laittomasti maahan tulleet ovat tappaneet julmasti tuhansia amerikkalaisia. ”Rakentakaa muuri ja rikollisuus laskee”, Trump on julistanut muun muassa Twitterissä.