Huuhkajistakin tuttu pelimies tyrkyllä turkulaisseuraan

Jasse Tuominen harjoittelee MTV Urheilun tietojen mukaan jalkapallon Veikkausliigassa pelaavan FC Interin kanssa.

Mikäli ilman sopimusta oleva, viime kauden Puolan kakkostasolla viettänyt, mutta käytännössä loukkaantumisen vuoksi koko kauden huilannut hyökkääjä onnistuu vakuuttamaan turkulaisseuran valmennusjohdon, on odotettavaa, että osapuolet käynnistävät neuvottelut sopimuksesta. Inter on aiemmin kertonut etsivänsä vielä ainakin 1-2 pelaajaa eturiviinsä.

Juoksuvoimainen ja röyhkeä Tuominen on melko monipuolinen hyökkäyspään pelaaja, joka kykenee pelaamaan laadukkaasti useampaakin yläkerran roolia. Kliinisenä maalintekijätyyppinä häntä ei voi kuitenkaan missään nimessä pitää.

Veikkausliigassa viimeksi Kuopion Palloseuraa edustanut 29-vuotias lahtelaislähtöinen pelimies muistetaan parhaiten ajanjaksostaan Suomen jalkapallomaajoukkueessa Teemu Pukin kärkiparina, kun Huuhkajat saavutti historiallisen EM-lopputurnauspaikan. Tuominen oli tärkeässä roolissa työjuhtana täydentäen huippuvireistä Pukkia optimaalisella tavalla ryhmityksessä.

Puolan lisäksi Tuominen on pelannut uransa aikana ulkomailla Norjassa, Ruotsissa ja Valko-Venäjällä. Huuhkajia hän on edustanut 15 maaottelussa, joissa on syntynyt yksi osuma.