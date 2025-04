Hallitseva mestari nappasi Huuhkajista tutun pelimiehen

Nicholas Hämäläinen siirtyy MTV Urheilun tietojen mukaan Kuopion Palloseuran riveihin.

28-vuotiaan Hämäläisen ja KuPSin välinen sopimus on määrä julkaista huomenna. Hallitseva Suomen mestari on aloittanut liigakautensa pelillisesti nihkeästi, vaikka pisteitä on kertynyt kahden liigaottelun jälkeen plakkariin neljä.

Hämäläisen ura on ollut vastatuulessa muutaman viime vuoden aikana, mutta vasen laitapuolustaja tuli ennen sitä tutuksi muun muassa Huuhkajien paidasta. Hän on edustanut Suomea 12 A-maaottelussa. Hämäläinen oli mukana myös historiallisessa EM-kisajoukkueessa.

Laiturinakin tarvittaessa operoiva pelimies on viilettänyt urallaan muun muassa Skotlannin pääsarjassa, Englannin Mestaruussarjassa sekä Yhdysvaltojen pääsarjassa. Hän piipahti muutama vuosi sitten myös Brasilian liigassa. Suomen kentillä Hämäläinen pelasi kaudella 2023 HJK:n paidassa loppukauden ajan Veikkausliigassa sekä Konferenssiliigassa.