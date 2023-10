Huuhkajille riemastuttava tulos – Espanjan tähden nolo moka hämmensi

Suomella on mahdollisuus H-lohkon viimeisissä peleissä vielä suoraan EM-kisapaikkaan, mutta todennäköisyydet eivät ole sen puolella. Huuhkajat on neljä pistettä perässä lohkon kärkikaksikkoa Sloveniaa ja Tanskaa, kun jäljellä on kolme kierrosta.