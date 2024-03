MTV Urheilun tiedot: Jere Uronen jätti paikkansa Huuhkajissa

Seurajoukkuetasolla Pohjois-Amerikan ammattilaissarjan MLS:n Charlottea edustava Uronen on Huuhkajien monivuotinen runkopelaaja, mutta viime vuosina hänen vastuunsa Markku Kanervan alaisuudessa on hieman yllättäen kutistunut.

Tänään Uronen on jo mukana Charlotten kokoonpanossa, kun joukkue kohtaa MLS:ssä Columbuksen. Turun Palloseuran kasvatti on kärsinyt urallaan paljon loukkaantumisista. Hän on edustanut Suomea A-maajoukkueessa 67 ottelussa.