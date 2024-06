Huuhkajien valmennusryhmään yllätysnimi – päävalmentajasta päätös: "Fakta, jota ei voida ohittaa"

Kanerva on toiminut Huuhkajien päävalmentajana joulukuusta 2016 lähtien. Hänen valmentaja-aikansa kohokohta on ollut Suomen luotsaaminen vuonna 2021 pelattuun EM-lopputurnaukseen.

Kanervan asema on ollut tuoreeltaan tapetilla. Suomi ei selviytynyt parhaillaan käynnissä oleviin EM-kisoihin.

Maanantain tiedotustilaisuudessa julkistettiin myös, että Jani Honkavaara , Teemu Tainio ja Tim Sparv astuvat Huuhkajien valmennusryhmään. Honkavaara ja Tainio olivat odotetumpia nimiä, Sparv sen sijaan yllättävämpi kiinnitys. Paitsi että Sparv toimii valmentajana hän on myös yhteyshenkilönä pelaajiston ja valmennuksen välillä players' manager -nimikkeellä.

Honkavaara toimii Kuopion Palloseuran ja Tainio virolaisen JK Kalevin päävalmentajana. Huuhkajien entinen kapteeni Sparv on toiminut tuoreeltaan Sparta Prahan kakkosjoukkueen valmennusryhmässä ja hänet on nimetty seuran edustusjoukkueen apuvalmentajaksi ensi kaudesta lähtien.

"Huuhkajat Kanervan johdolla suorittanut yli odotusten"

– Kanerva on Huuhkajien menestynein päävalmentaja kautta aikojen. Se on fakta, jota päätöksenteossa ei voida eikä haluta ohittaa. Huuhkajat on Kanervan johdolla suorittanut yli odotusten suhteessa omaan ja vastustajan tasoon nähden, mikä oli merkittävä tekijä jatkosopimuksen solmimisessa, Lahti kommentoi.