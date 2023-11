Huuhkajat-taituri jäi joukkueeseen, josta mieli jo pois: "Paljonko seura tekee"

– Alkukausi oli vaikea. Ei tullut hirveästi vastuuta. Mietin, että ehkä on parempi lähteä seurasta, ehkä lainalle jonnekin. Se varmaan hyödyttäisi seuraa sekä minua. En tiedä, paljonko seura tekee, jos minä vain istun penkillä, Jensen kertoo nyt MTV Urheilun haastattelussa taannoisista ajatuksistaan.

– En lähtenyt hakemaan riitaa, mutta mietin, että ehkä on parempi, että lähden vuodeksi jonnekin ja pelaan säännöllisesti – sillä laillahan minäkin kehityn pelaajana.

Selvyyttä ja vapautta

Jensen luonnehtii pelanneensa "ihan ok", ja samalla Bundesliigan keskikastiin kammennut joukkue on napsinut tarvitsemiaan "tärkeitä pisteitä". Huuhkajien kanssa EM-karsintojen lohkovaiheen päätöspeleihin valmistautuva keskikenttäpeluri laskeskelee, että Augsburg on poiminut uuden luotsinsa kanssa plakkariinsa kahdeksan pinnaa tarjolla olleista kahdestatoista pojosta.