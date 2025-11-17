Teemu Pukki aloittaa Huuhkajien avauskokoonpanossa maajoukkueuransa viimeisessä ottelussa.

Pukki kantaa maanantai-illan Andorra-ottelussa myös kapteeninnauhaa.

Pukin lisäksi avauksessa ovat polvivammastaan pelikuntoon toipunut ja Pukin kanssa maajoukkueessa pitkään pelannut Lukas Hradecky ja Pukin kanssa tehokkaan tutkaparin Huuhkajissa luonut Robin Lod.

Malta-ottelusta avauksessa jatkavat Leo Walta, Oliver Antman, Kaan Kairinen, Juho Lähteenmäki ja Ville Koski. Hradeckyn, Lodin ja Pukin lisäksi aloittavaan miehistöön nousevat Robert Ivanov ja Topi Keskinen.

Huuhkajien ja Andorran välinen maaottelu käynnistyy kello 19.00.