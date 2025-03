Huuhkajat-hyökkääjä räväytti – upotti Mestarien liiga -seuran maaleillaan

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen laitahyökkääjä Oliver Antman oli liekeissä Hollannin liigassa, kun suomalaisen edustama Go Ahead Eagles kaatoi huippujoukkue PSV Eindhovenin 3–2.

Kahden maalin iltapuhdetta viettänyt Antman aloitti maalinteon 23. minuutilla ja räjäytti 87. minuutilla syntyneellä voittomaalillaan kotiyleisön huutoon. Lauantai-illan koitos oli Antmanille ensimmäinen kahden maalin ottelu Hollannin liigassa.

Antman, 23, pelaa Go Ahead Eaglesissa ensimmäistä kauttaan ja on tehnyt joukkueelle neljä maalia 23 liigaottelussa. Go Ahead Eagles on Hollannin liigassa seitsemäntenä. Antman sai ensipuraisunsa Hollannin liigaan jo kaudella 2022–2023, kun suomalainen pelasi lainalla Groningenissa.

Hollannin liigassa toisena oleva PSV tunnetaan maan suurseurana amsterdamilaisen Ajaxin ohella. Joukkue kukisti helmikuussa Mestarien liigan pudotuspeleissä Juventuksen, ja maaliskuun alussa se haastaa kilpailun neljännesvälierissä Arsenalin.