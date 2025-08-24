Barcelonalta huima nousu voittoon

FC Barcelona esitti hienon nousun voittoon, kun se kukisti lauantain La Liga -kierroksella Levanten maalein 3–2.

Ottelu alkoi vierasjoukkue Barcelonan kannalta kehnosti. Ivan Romero vei Levanten 15. peliminuutilla johtoon komean suorituksen päätteeksi.

Juuri ennen taukoa Levante sai rangaistuspotkun, kun pallo osui Barcelona-puolustajan Alejandro Balden käteen. Jose Luis Morales viimeisteli pilkulta varmasti lukemiksi 2–0.

Toisella puoliajalla Barcelona sisuuntui. Pedri kavensi mainiolla kaukolaukauksella tilanteeksi 1–2, kun toista jaksoa oli ehditty pelata vain reilut kolme minuuttia.

Vain muutamaa minuuttia myöhemmin peli oli jo tasan. Ferran Torres iski pallon maaliin Raphinhan tarkasta kulmapotkusta.

Ottelu ratkesi lopulta dramaattisesti vasta lisäajalla. Lamine Yamalin keskitys kimposi epäonnisesti Levanten Unai Elgezabalin päästä omaan maaliin ja Barcelona pääsi pälkähästä.

Barcelona jatkaa kahden pelatun kierroksen jälkeen puhtaalla pelillä.

