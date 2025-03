Huuhkajien tähtikaksikko säväytti – maali mieheen

Suomen jalkapallomaajoukkueen hyökkääjät Joel Pohjanpalo ja Oliver Antman onnistuivat sunnuntaina seurajoukkueissaan maalinteossa.

Go Ahead Eaglesia edustava Antman teki maalin vieraspelissä Hollannin liigan suurseuroihin kuuluvaa Feyenoordia vastaan.

Antman laukoi 2–2-tasoitusosuman, mutta Feyenoord vei kamppailun lopulta nimiinsä maalein 3–2.

Antman on tehnyt tällä kaudella Hollannin liigassa kuusi osumaa. Maalisyöttöjä hänellä on koossa peräti 12. Go Ahead Eagles on sarjataulukossa seitsemäntenä.

Kesken kauden Italian toiseksi korkeimman sarjatason Palermoon siirtynyt Pohjanpalo teki 40. minuutilla maalin Salernitanaa vastaan. Osuma vei Palermon 2–0-vierasjohtoon. Salernitana hävisi kamppailun 1–2.

Palermo on Serie B:n sarjataulukossa seitsemäntenä. Pohjanpalo on pelannut Palermon paidassa seitsemän sarjapeliä, joissa hän on tehnyt jo viisi maalia.

Antman ja Pohjanpalo onnistuivat kumpikin maalinteossa maaliskuun maajoukkuetauolla Huuhkajien paidassa. Antman teki ottelun ainoan maalin Maltaa vastaan, kun Pohjanpalo osui puolestaan pilkulta 2–2-tasapelissä Liettuan kanssa.