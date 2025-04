Barcelonan ex-pelaaja ylistää tulikuumaa Huuhkajat-tähteä – "Tekee varmasti huippusiirron"

Huuhkajien laitahyökkääjä Oliver Antman syötti taas kaksi maalia, kun hänen edustamansa Go Ahead Eagles pelasi Utrechtin kanssa 2–2-tasapelin Hollannin pääsarjassa sunnuntaina.

Antman alusti ruotsalaisen Victor Edvardsenin ja belgialaisen Mathis Surayn osumat ensimmäisellä puoliajalla, mutta Utrecht nousi kahden maalin tappioasemasta tasoihin.

23-vuotias suomalaishyökkääjä sai kuitenkin ottelun toiseksi parhaan arvosanan. Sen lisäksi hänet nimettiin Eredivisien viikon tähdistökentälliseen.

Antman johtaa Eredivisien syöttöpörssiä ylivoimaisesti 14 maalisyötön voimin. Sen lisäksi suomalaislaituri on itse tehnyt kuusi maalia kauden aikana.

Antman on nyt saanut suuria kehuja Hollannin maajoukkueen ja Barcelonan entiseltä laitahyökkääjältä Ibrahim Afellaylta. Hollantilainen hehkutti etenkin Antmanin tekemiä juoksuja ja loistavaa päätöksentekoa.

– Tuo poika on niin fiksu. Hän on myös teknisesti taitava ja hänellä on syvyyttä pelissään. Todella hieno pelaaja, Afellay sanoi Studio Voetbalin asiantuntijana.

Iso kesäsiirto lähestyy

Antmanin markkina-arvo nousi Transfermarkt-sivustolla hiljattain 1,4 miljoonasta eurosta 4 miljoonaan euroon.

Muun muassa PSV:tä ja Stoke Cityä urallaan edustanut Afellay uskookin suomalaistähden harppaavan kesällä isompiin ympyröihin.

– Luulen, että seuran rahastonhoitaja hieroo käsiään. Antman tekee varmasti huippusiirron kauden päätteeksi, Afellay sanoi.

– Jos olisin AZ, ottaisin hänet sokeasti joukkueeseen.

Go Ahead Eagles on kuudentena olevan AZ:n kanssa tasapisteissä, kun kautta on kuusi kierrosta jäljellä.

Antman on onnistunut tällä kaudella myös maajoukkueessa. Hän iski Huuhkajien voittomaalin Maltaa vastaan MM-karsintojen avauspelissä maaliskuussa.