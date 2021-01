Hus: Koronatestimäärät vähentyneet huolestuttavasti – moni oireinen mahdollisesti jättänyt menemättä testiin

Koronavirustestiin hakeutuneiden määrä väheni huomattavasti joulun ja uudenvuoden aikaan, mikä on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) mukaan huolestuttavaa. Husin mukaan on mahdollista, että moni on jättänyt menemättä testiin oireista huolimatta.