Helsingin koulujen sisätilat olivat savuttomia 10 vuotta sitten – uusi tarkastus: Nyt kaikissa käytetään tupakkatuotteita

Selvityksen mukaan perinteinen tupakointi on kouluissa korvautunut tupakkalain alaisten uusien tuotteiden käytöllä. Samalla tupakkatuotteiden käyttö on siirtynyt koulujen alueiden ulkopuolelta koulujen sisätiloihin – vessoihin ja pukuhuoneisiin. Useissa kouluissa on jouduttu rajoittamaan oppilaiden vessoissa käyntiä.