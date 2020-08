Hurja kuva "polttoleikkauksesta": Köyhän miehen mestarivaras koitti tunkeutua välipala-automaattiin, yritys muistuttaa, ettei saalis ole riskin arvoinen – "Maksaa aika kovan hinnan"

Automaattien toiminnasta vastaava JOBmeal Oy:n operointijohtaja Matti Särkkä kertoo, että automaatteihin kohdistuu ilkivaltaa ja murtoyrityksiä on kuukausittain, painottuen lähinnä kesäaikaan. JOBmealilla on satoja julkisia välipala-automaatteja pääkaupunkiseudulla, aina lentokentältä metroasemiin sekä kouluihin, mutta ilkivaltaa tapahtuu lähinnä joillain juna-asemilla. Niissäkin tapaukset ovat vuosien saatossa vähentyneet.

– VR on lisännyt niihin valvontaa ja kamerat löytyvät lähes joka asemalta, Särkkä kertoo.

Vaikea murto suklaan vuoksi ei kannata

Särkkä kertoo, että automaatit on rakennettu niin, että niihin on vaikea päästä sisälle ilman ammattiosaamista ja soveltuvia työkaluja. Kun ostoksetkin nykyään tapahtuvat maksukortein, ei automaatissa ole sisällä juuri muuta vietävää kuin ostettavat suklaapatukat, eväät ja juomat.

– Sinne on todella vaikeaa mennä sisään tai saada mitään. Eikä se ole kovin kannattavaa, Särkkä toteaa.

Hän kertoo, että tihutöiden korjauskustannukset ovat yleensä sadoissa euroissa, mutta ne riippuvat siitä, miten syvälle automaattiin on päästy. Hänen mukaansa kerran vuodessa jokin automaatti on hajoitettu niin pahasti, että sinne on esimerkiksi päästy sisälle. Silloin kulut voivat olla kovat. Esimerkiksi maksupäätteet ovat kalliita laitteita korvata.