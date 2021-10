Hurja 1960-luvun Starfighter-hävittäjä nyt myynnissä: Vaarallinen kapistus lentäjälleen, vaikka heittoistuimet toimivatkin

The Drive kertoo , että yhdysvaltalainen historiallisiin koneisiin erikoistunut liike kaupittelee parhaillaan Lockheedin valmistamaa Starfighter-torjuntahävittäjää. Tarkemmin ottaen kyseessä on CF-104D, eli kaksipaikkainen Kanadan ilmavoimien käyttämä versio vuosimallia 1962.

Koneella on lennetty 2 500 tuntia, sen General Electric J-79-7 -suihkumoottorilla on 1 200 käyttötuntia ja myyjän hintapyyntö on 850 000 dollaria. Sen molemmat heittoistuimet ovat toimintakunnossa, mikä parantaa lentäjän ja repsikan viihtyvyyttä.