Suomen käyttämä MiG-21 -hävittäjä oli todellinen peto: Hirmukiihdytyksellä avaruuslennoilta tuttuihin maisemiin – Lentäjän oli varottava, ettei turbiini sulaisi

Modernissa hävittäjäkalustossa korostuu myös esimerkiksi lentäjän tilannetietoisuuden sekä tiedonvälityksen sekä sen vastaanottamisen rooli. Asejärjestelmillä vaikutetaan entistä kauemmaksi, ja aktiivinen elektroninen sodankäynti on ilmasodassakin oleellinen kysymys.

Vastaavasti raaka fyysinen suorituskyky eli maksimaalinen lentokorkeus ja -nopeus eivät juuri ole kehittyneet kylmän sodan alkuvuosikymmenistä, sillä niiden merkitys on suhteellisesti laskenut.

Suomen HX-kandidaateista nopeimpien koneiden (Eurofighter Typhoon ja Gripen E) ilmoitettu huippunopeus on parhaimmillaan Mach 2 eli kaksinkertainen äänennopeus (korkealla noin 2 150 km/h). Aivan toinen asia on, minkälaisella hyötykuormalla huippunopeus todellisuudessa saavutetaan, ja kuinka kauan sitä pystytään ylläpitämään ennen kuin polttoaine loppuu.

Suomen ilmavoimien kalustosta vanha neuvostoliittolainen sotaratsu MiG-21 on edelleen ilmavoimien viimeinen konetyyppi, joka ylitti 2 Machin nopeuden. Sen viimeinen kehitysversio, MiG-21BIS, poistui ilmavoimien palveluksesta keväällä 1998.

Jyrki Laukkasen mukaan koneen ilmanotto-moottori-suihkusuutinjärjestelmä on loppuun asti hiottu. Kun kone lentää suurella nopeudella, sen nokkakartio liikkuu ulospäin.

Vastaavasti peräpäässä suihkusuuttimen aukon koko vaihtelee niin, että ulos tuleva virtaus on aina maksiminopeudellaan.

– Laella oltiin siinä Mikkelin ja Savonlinnan luona. Kaarroin siellä yleensä vasemmalle, Suomi kun levenee pohjoiseen. Kerran kaarroinkin oikean kautta. MiG kääntyy tosi hitaasti, kun vauhtia on kaksituhatta. Katselin, että vasemmalla on Saimaa. Rupesin funtsaamaan, että ei pihkura, se on iso järvi ilman saaria. Siinä oli kannas ja Suomenlahti. Se olikin Laatokka! Tulin laskuun ja kysyin pojilta, onko kukaan soitellut. Ilmeisesti en mennyt yli.