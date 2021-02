Huoltovarmuuskeskus esittää rokotusjärjestykseen muutosta: Yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeiset ammattiryhmät ennen muita

Lukuisia ehdotuksia rokotusjärjestykseksi

Monia muitakin ehdotuksia rokotusjärjestykseksi on kuultu. Rokotusjonojen kärkeen on haluttu nostaa riskiryhmien jälkeen esimerkiksi opettajia, pahimpien tartunta-alueiden asukkaita ja vaalitoimitsijoita.

Rokotepula vaikuttaa rokotusjärjestykseen

– Jos rokotteiden Suomeen tulo on edelleen hidasta, niin silloin ilman muuta täytyy miettiä sitä rokotusjärjestystä. Jos joku alue on voimakkaasti koronapandemian kourissa, niin se on yksi vaihtoehto, mutta sitä pitää tarkasti punnita, miten se vaikuttaa. On myös kysytty, että onko joitakin ammatteja, joissa on suurempi riski tartunnoille ja sitä kautta sairastumiselle ja toki näitäkin on hyvä kysyä, pohtii Nohynek.