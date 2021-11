Huoltoaseman pihalla ammuttiin useita laukauksia Nurmijärvellä – kahdesta murhan yrityksestä ja pahoinpitelystä epäilty mies ampui itsensä

– Tilanteessa ammuttiin enemmän kuin kaksi laukausta, niitä oli useampia. Sivulliset eivät olleet ehkä konkreettisessa vaarassa, mutta kun ampuma-asetta käytetään alueella, missä on ihmisiä, on vaara aina olemassa, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tero Tyynelä kertoo MTV Uutisille.

Paljon silminnäkijöitä

– Ampumisella on ollut useita silminnäkijöitä, koska kyse on varsin suositusta huoltoasemasta ja paikalla on ollut jonkun verran väkeä, Tyynelä kertoo.