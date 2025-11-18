Pyhäjärvellä palaa 900-neliöinen hallirakennus.
Pyhäjärvellä palaa suuri 900-neliöinen hallirakennus. Pelastuslaitoksen mukaan valtatie 27:n varrella palava hallirakennus tulee tuhoutumaan palossa kokonaan.
Pelastuslaitoksen mukaan paikalle on hälytetty 11 pelastuksen yksikköä, ensihoito ja poliisi. Sammutustyöt tulevat jatkumaan pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan pitkälle yöhön.
Tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Palon syttymissyy ei ole tiedossa.
Valtatie 27 oli hetken suljettu liikenteeltä, mutta toinen kaista on tällä hetkellä käytössä.
Keski-Pohjanmaa-lehden mukaan kyseessä on Pyhäsalmen Autohajottamo V. Kähärä Ky:n hallirakennus.
Pelastuslaitoksen mukaan tulipalo aiheutti merkittävää savunmuodostumista, mutta se ei levinnyt asuinalueille.