Huolestuttavia koronauutisia Euroopalle – NYT: Sairaalahoidettavien määrä on ylittänyt kevään piikin

New York Timesin tilastojen mukaan Euroopan paras potilastilanne on Norjassa ja Suomessa.

Terveydenhuolto äärirajoilla Tšekissä ja Puolassa

Useimmissa Euroopan maissa kevään potilaspiikki on ylitetty. Asukaslukuun nähden pahin tilanne on tällä hetkellä reilun kymmenen miljoonan asukkaan Tšekissä. Sen sairaaloissa hoidetaan nyt yli 8 000 koronaviruspotilasta, kun keväällä luku oli korkeimmillaan vajaat 500.

Myös Sveitsi on määrännyt tuhansia sotilaita avustaviin tehtäviin. Ranska on lykännyt ei-kiireellisiä leikkauksia. Belgiassa on jopa pyydetty henkilökunnalta töiden jatkamista positiivisen koronatestituloksen jälkeen, jos he ovat oireettomia.