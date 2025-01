Mitä kuuluu Venäjän kirkkaimmalle hiihtotähdelle Aleksandr Bolshunov?

Jo kolmas maastohiihtokausi ilman venäläisurheilijoita on kääntynyt kevään puolelle. Maailman parhaat hiihtäjät mittelivät viikonloppuna maailmancupin kilpailuissa Ranskan Les Rousses'sissa. Samaan aikaan ainakin ennen tuohon katraaseen kuulunut Aleksandr Bolshunov taisteli vaikeuksien kanssa Kazanissa Venäjän cupin osakilpailussa.

Bolshunov hiihti palkintokorokkeelle sprintissä, mutta kaatui yhdistelmäkilpailussa ja jäi 23:nneksi.

Venäläiset suljettiin kansainvälisten kilpailuiden ulkopuolelle sen jälkeen, kun maa hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Maan hiihtäjät ovat sittemmin kilpailleet omassa sarjassaan, Venäjän cupissa, jossa Bolshunov oli viime kaudella täysin omaa luokkaansa.

Tällä kaudella tahti on muuttunut. Bolshunov on ruotsalaisen Expressenin mukaan Bolshunov on ollut vaikeuksissa.

Valmentaja Juri Borodavko selvitti Bolshunovin tilannetta joulukuussa.

– Hänen lihaksensa eivät toimi niin kuin pitäisi. He eivät ole valmiita työskentelemään niin paljon kuin heidän pitäisi, jotta he saavuttaisivat hyviä tuloksia, Borodavko sanoi venäläismediassa viitaten venäläishuippuihin.

Venäläinen Championat vihjasi Bolshunovin kärsivän motivaatio-ongelmista.

– Vaikuttaako se Aleksandr Bolshunoviin, että venäläiset hiihtäjät eivät saa kilpailla kansainvälisillä areenoilla? Ehdottomasti. Poikamme ovat kuin vankeja häkissä.

Expressen kysyi Bolshunovin tilanteesta ruotsalaishuipuilta.

Sunnuntaina Iivo Niskasen loppukirissä kukistanut ja 20 kilometrin perinteisen yhteislähtökisan voittoon hiihtänyt William Poromaa näkee venäläistähden motivaatiovaikeudet todellisiksi, vaikka korostaa, ettei tiedä juuri mitään hänen tilanteestaan.

– Ajattele, että olet niin hyvä, etkä pääse kilpailemaan parhaita vastaan. Sen täytyy olla hirveän kova isku motivaatiolle. Haluaisi kilpailla ja taso riittäisi, mutta ei pääse mukaan. Samalla aika kuluu. Uskon, että sen täytyy olla erittäin vaikeaa, Poromaa sanoi Expressenille.

– Sitä kuulee erilaisia asioita. Jotkut kamppailevat motivaation tai loukkaantumisten kanssa. Mutta ne ovat vain asioita, joita kuulee. On vaikea tietää, kuinka asiat todella ovat.

Bolshunov, 28, on voittanut urallaan kolme olympiakultaa, maailmanmestaruuden ja kaikkiaan 17 arvokisamitalia.