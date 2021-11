Hiihdon suursuosikki ulkona pelistä? Aleksandr Bolshunovin ongelmat osoittautuneet odotettua vakavammiksi: "Painajainen"

Bolshunovia on pidetty viime vuosien parhaana mieshiihtäjänä. Maailmancupin kokonaiskilpailun hän voitti menneellä kaudella ylivoimaiseen tapaan, 965 pisteen erolla ennen maanmiestään Ivan Jakimushkinia. Oberstdorfin MM-kisoissa hän saavutti tänä vuonna yhden kullan, kaksi hopeaa ja yhden prossin.

Olympialaisista Bolshunovilla on kolme hopeaa ja yksi pronssi Pyeongchangista 2018, mutta se kirkkain, olympiakulta puuttuu. Tuon Bolshunovin suuren unelman ja tavoitteen ylle on kuitenkin tullut mustia pilviä Pekingin olympiakauden alla.

Bolshunovin kauteen valmistautumisesta on tullut RIA Novostin ilmaisun mukaisesti "painajainen". Siihen on mahtunut kaatumista pyörällä, ongelmia akillesjänteen kanssa ja ientulehduksesta koituneet vaivat. Bolshunovin suuhun muodostui paise, joka oli leikattava.

"Ei syytä kiirehtiä"

Bolshunov on yhä toipilaana eikä kisaa 12.–14. marraskuuta Muoniossa järjestettävissä Oloksen FIS-Tykkikisoissa. Pahempaa on, ettei Bolshunov pystyne hiihtämään maailmancupin ensimmäisissä kilpailuissakaan. Ainakin Rukan avausviikonloppu 26.–28. marraskuuta on jäämässä Bolshunovilta Venäjän hiihtoliiton puheenjohtajan Jelena Välben mukaan väliin.