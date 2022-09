Hunkseissa tanssiminen jätti Esko Eerikäiseen leiman, josta hän on ylpeä – "Jos en olisi ollut Hunkseissa, mä en välttämättä olisi Victorian isä"

Leima aiheutti valtavia ennakkoasenteita

Sittemmin tilanne on kääntynyt päälaelleen: Eerikäistä ei enää harmita, vaikka joku näkisikin hänet edelleen Hunks-Eskona.

– Me ollaan kuitenkin tehty tietynlaista viihdealan historiaa. Päinvastoin, mä oon tosi ylpeä siitä, hän vakuuttaa MTV Vieraan haastattelussa.

– Hunksien tarina on ollut ponnahduslauta näihin asioihin, Eerikäinen sanoo viitaten nykyiseen työhönsä.

Ja niinhän siinä on käynytkin. Radion lisäksi Eerikäinen on jo vuosien ajan juontanut tapahtumia ja suuria kesäfestivaaleja sekä esiintynyt eri TV-ohjelmissa. Eerikäinen on nähty myös legendaarisessa Salatut elämät -sarjassa replikoivassa roolissa.