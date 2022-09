2000-luvulla Hunkseista puhuivat kaikki – vieläkö miesvartalon esineellistäminen purisi suomalaisiin, Esko Eerikäinen?

– Sen jälkeen, kun lopetin ja oli monta vuotta paussia ja sain vähän etäisyyttä sille ajatukselle, tajusin, kuinka isosta asiasta on ollut kyse.

Vähäpukeisista miehistä tuli valtavan suosittuja

– Jätkät, joita ei haluttu tai uskallettu aluksi ottaa mihinkään esiintymään, olivat yhtäkkiä joka paikassa. Ei ollut sellaista festaria tai yökerhoa, jossa me ei oltaisi oltu, hän kuvailee.

– Kun tuli siihen tilanteeseen, sitä mietti, mihin nämä oikein jonottaa. Ja kun tajusi, että he jonottavat meidän keikalle, alkoi hahmottamaan, että okei vau – tälle on tilausta.

Eerikäinen tekee comebackin Hunkseihin

– Nyt on hyvä aika lopettaa, koska me ollaan kaikki kasvettu tavallaan sen asian ohi jo. Me tehdään tämä vielä kerran, Eerikäinen pohtii hymyillen.