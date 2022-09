Hurjat Hunks-ajat saivat Esko Eerikäisen kropan täysin tilttiin – kertoo nyt MTV:lle, miksi kaikki uhraukset olivat sen arvoisia

– Kyllähän se oli hurjaa aikaa! Parhaimpina vuosina me oltiin ilmiö – ei ollut sellaista tapahtumaa tai yökerhoja, missä me ei oltais oltu, Eerikäinen listaa MTV Vieraan haastattelussa.

Tanssiryhmä treenasi kuin huippu-urheilijat

Vielä 2000-luvulla Hunksit totuttiin näkemään suorastaan veistoksellisina miehinä, joiden vartalo on jumalallisessa kunnossa. Konsepti perustui enemmän tai vähemmän miesten ulkonäköön, mikä loi tanssiryhmän jäsenille paineita pysyä kunnossa.

– Meillä oli ihan samanlaista, eli me treenattiin ympäri vuoden.

Aineenvaihdunta pysähtyi kuin seinään

Tanssiuran jälkeen tulleet 25 lisäkiloa tuntuivat pahalta

– Kun oli 10 vuotta tottunut olemaan hirveässä tikissä ja sitten sä yhtäkkiä näet itsestäs kuvia, joissa sulla on kauhee vatsa ja kasvot ihan turvoksissa, hämmästyin siitä.

Ilo liikkumiseen löytyi Pippa Laukan johdolla

Oliko Hunks-ajat rikkinäisen kehon väärti?

– Oli se. Se on vähän sama, jos kysyt ammattijääkiekkoilijalta, joka on tehnyt 10 vuoden uran, että nyt, kun sä olet ihan romuna, oliko kaikki sen arvoista, niin kyllä he varmaan sanoo, että oli.