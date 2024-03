Valtatie 9 on poikki tielle kertyneen veden takia Humppilassa

Valtatie 9 on poikki Kanta-Hämeessä Humppilassa Kankaan liittymän kohdalla, koska tielle on kertynyt paljon vettä, kertoo päivystävä palomestari Joonas Lahdenperä Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. Palomestarin mukaan tiessä on kyseisessä kohdassa notko, johon on kertynyt sulamis- ja sadevesiä. Palomestarin käsityksen mukaan tiellä on noin metrin verran vettä.